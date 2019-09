Il debutto assoluto di André Silva con l'Eintracht Francoforte non è stato quello che l'attaccante portoghese si sarebbe aspettato. Cade, infatti, in casa dell'Augusta per 2-1, con la rete del Francoforte, vana ai fini del risultato, segnata da Gonzalo Paciencia. Un esordio in Bundesliga da dimenticare al più presto, per provare a riscattare sé stesso e la propria carriera una volta per tutte.