Antonini: "Abate ha dato la sua impronta alla Primavera del Milan"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha commentato così il lavoro di Ignazio Abate, suo ex compagno al Milan, sulla panchina della Primavera milanista: "Bisogna fargli i complimenti per quello che sta facendo fatto in Youth League con la Primavera. Sono felice per lui. Nelle giovanili, incontrare squadre straniere, è sempre complicato. Ignazio ha dato la sua impronta a questa squadra, sta facendo bene e ha meritato di andare in semifinale.