Antonini: "Che emozione il 19° scudetto, era troppo che il Milan non vinceva"

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha raccontato al canale YouTube di Carlo Pellegatti le sue emozioni per il 19° scudetto conquistato dal Milan nella scorsa stagione: "E' stata una grande emozione rivivere quelle emozioni che avevo vissuto pure io nel 2011. Era troppo che il Milan non vinceva, per questo ritengo lo scudetto dell'anno scorso molto importante".