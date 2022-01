Antonini: "Il Milan e Pioli stanno facendo un percorso importante"

Intervistato da SkySport24, l'ex rossonero Luca Antonini ha commentato così il mercato di gennaio di Milan e Inter: "L'Inter ha fatto scelte giuste in posizioni di campo in cui aveva bisogno. Gosens ha fatto le fortune dell'Atalanta e quindi può portare tanto ai nerazzurri. Il Milan ha fatto una scelta ben precisa, non hanno voluto prendere qualcuno tanto prenderlo. Il Milan e Pioli stanno facendo un percorso importante, la rosa è importante per lottare con l'Inter. Ora arriva il derby che è un crocevia fondamentale per puntare allo scudetto".