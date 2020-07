Antonini su Ibra: "E' un professionista esemplare, pretende tanto dai compagni"

A TMW Radio, l'ex rossonero Luca Antonini ha parlato così di Ibrahimovic: "Ibra accentra l'attenzione e fa della professionalità la sua vita. E pretende lo stesso atteggiamento dagli altri e questa può essere una spinta in più per i compagni per dare il massimo. E il Milan lo vediamo ora cosa sta facendo. Quanto ancora potrà andare avanti? Fino a quando può continuare a questi livelli. Quando si romperà, smetterà (ride, ndr). E' un professionista esemplare, cura dal cibo alla postura, per questo gioca ancora a 39 anni in Serie A. Ha bisogno di grandi attenzioni da parte di tutti".