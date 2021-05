Antonini verso Atalanta-Milan: "Pioli darà grande fiducia al gruppo rossonero"

In vista del match decisivo per la Champions League di domenica del Milan contro l'Atalanta, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "L’importanza dell’evento la senti, sai quanto sia cruciale centrare l’obiettivo. Noi rischiavamo di restare fuori dalla Champions dopo averla giocata per tanti anni (stagione 2013-2014, ndr): l’opposto di questo Milan, che manca da troppo tempo, ma la sostanza è la stessa. Qualificarsi è vitale oggi e lo era allora. Allegri fu bravissimo a non farci sentire la pressione, ci diede grande serenità. Pioli fare lo stesso. Mi ha allenato ai tempi del Modena e aveva già una grande solidità: la fiducia che infondeva al gruppo l’ho ritrovata in Allegri. Oggi Pioli ha due punti di forza: conosce la squadra come le sue tasche e ha un grande equilibrio che trasmetterà ai giocatori".