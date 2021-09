Aquilani: "Ibra ancora decisivo, ma il Milan è attrezzato per sopperire alla sua assenza"

Ai microfoni di Tuttosport, Alberto Aquilani, ex giocatore rossonero, ha commentato così l'assenza stasera contro il Liverpool di Zlatan Ibrahimovic: "È ovvio che perdere un giocatore come Ibrahimovic è sempre un problema. Dispiace, però credo che il Milan sia organizzato e attrezzato per sopperire alla sua assenza. Però Zlatan è ancora un giocatore decisivo e un conto è avercelo, un conto no".