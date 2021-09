Aquilani: "Il Milan lavora meglio di tutti, la società sta tornando quella che era"

Alberto Aquilani, ex centrocampista rossonero, ha parlato così del Milan ai microfoni di Tuttosport: "Secondo me i rossoneri sono la squadra che sta lavorando meglio di tutti. A livello societario sta tornando quella che era, si prende il rischio di certe decisioni, ha preso giovani forti. Ha tenuto e ha inserito giocatori esperti, ma di grande livello come l’acquisto di Giroud oltre alle conferme di due elementi fondamentali come Zlatan e Kjaer, che hanno portato esperienza nello spogliatoio. Stanno facendo un ottimo lavoro e questo si ripercuote in campo. Pioli sta facendo un grande lavoro, ma è tutto il Milan che sta facendo le cose giuste per tornare grande".