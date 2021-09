Aquilani: "Partita complicata, spero che il Milan faccia una grande gara contro il Liverpool"

In merito al match di stasera tra Milan e Liverpool, il doppio ex Alberto Aquilani ha dichiarato a Tuttosport: "Il Milan, storicamente, è abituato a questo tipo di partite ed è un bene che si veda il Milan in questi palcoscenici. Anfield è uno stadio pesante, impegnativo, che con la gente ti dà una carica pazzesca. In più giochi con una squadra molto forte e sarà una partita complicata, ma il Milan sta facendo molto bene e spero che faccia una grande gara".