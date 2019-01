Aquilani: "Sensi? E’ un Biglia con più passo, può fare sia il regista che la mezzala"

In merito alle voci su un possibile passaggio di Stefano Sensi dal Sassuolo al Milan, l'ex rossonero Alberto Aquilani ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Ho giocato con lui a Sassuolo per sei mesi, era molto giovane. Di Francesco mi chiamò proprio per aiutare questi ragazzi che giocavano da poco in A. E’ cresciuto tanto, l’ho visto anche in Nazionale dove ha fatto bene. Ha qualità e personalità, può giocare davanti alla difesa ma anche da mezz’ala più di palleggio che di contenimento. E’ un Biglia con più passo. Parliamo sempre di un giocatore giovane, con non tanta esperienza, cosa che il Milan invece richiede. In prospettiva credo vada benissimo”.