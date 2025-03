Arriva la stangata per Fonseca: il tecnico squalificato per 9 mesi

Paulo Fonseca è stato squalificato per 9 mesi dalla federazione francese. Il tecnico del Lione, che ha iniziato la stagione al Milan prima di essere esonerato a fine dicembre, si è reso protagonista nell'ultima giornata di campionato di un vero e proprio testa a tesa con Millot, l'arbitro della gara vinta dalla sua formazione contro il Brest. La commissione disciplinare della lega francese non ha fatto sconti, anzi ha riconosciuto anche delle aggravanti squalificando il tecnico fino al 30 novembre, poco meno di 9 mesi, al posto dei 7 che erano stati previsti.

Questo quanto scrive L'Equipe:

"A seguito del suo scatto d'ira domenica contro Benoît Millot, arbitro della partita Lione-Brest (2-1), Paulo Fonseca, allenatore dell'OL, è stato sospeso a lungo fino al 30 novembre prossimo dalla commissione disciplinare della LFP.

Come previsto da L'Équipe, l'organo disciplinare ha accompagnato la sanzione con misure restrittive inedite per un allenatore in carica. Al portoghese è infatti vietato l'accesso allo spogliatoio della sua squadra prima della partita e all'intervallo fino al 15 settembre, seguendo il modello adottato dall'UEFA per le Coppe europee. Ovviamente, Fonseca non potrà nemmeno sedersi in panchina durante le partite".