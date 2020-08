Arsenal, Arteta: "Vicini ad un accordo per il rinnovo di Aubameyang"

Secondo trofeo alla guida dell'Arsenal per Mikel Arteta, che si aggiudica il Community Shield dopo avere battuto ai rigori il Liverpool. Ai microfoni di BT Sport, lo spagnolo ha parlato in questi termini di Aubameyang, in gol anche questa sera: "Grandi partite, grandi momenti, grandi giocatori. Ha risposto molto bene alla pressione. È stato magnifico in finale di FA Cup, come lo è stato stasera. Siamo vicini ad un accordo per il rinnovo".