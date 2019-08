Arsenal, c'è l'accordo per il rinnovo di Aubameyang

Con il mercato terminato (solo in Inghilterra), l'Arsenal può dedicarsi ai rinnovi di contratto. Ci sono già dei discorsi avviati per Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, con i quali s'è parlato nelle ultime settimane per estendere l'accordo. Già un mese fa si parlava di un accordo, ma la realtà è che solo adesso, a trattative ferme, i Gunnershanno riallacciato i contatti con i due diversi entourage per blindare le due stelle dell'attacco, raggiungendo infine l'intesa. A riportarlo è il Sun