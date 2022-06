Ascoli, Pippo Inzaghi sempre in pole per il dopo Sottil. Domani l'incontro con la società

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo aver ufficializzato l'addio con Andrea Sottil, che firmerà a breve con l'Udinese, l'Ascoli è pronto a voltare pagina e, come ammesso nei giorni scorsi dallo stesso patron Massimo Pulcinelli, punta dritto su Filippo Inzaghi. Nella giornata di domani andrà infatti in scena l'incontro fra la dirigenza marchigiana e il tecnico reduce dall'esperienza al Brescia. Un incontro in cui si cercherà di trovare un accordo per iniziare a programmare la prossima stagione in cui l'Ascoli vuole ricoprire un ruolo da protagonista in Serie B.