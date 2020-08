Aubameyang torna in Italia: organizzata una partita di calcetto a Gallarate

Pierre-Emerick Aubameyang in campo a Gallarate per una sfida di calcio a 7 - scrive Sky Sport. Nessun colpo di calore, a testimoniarlo oltre ai presenti, anche una foto postata su Instagram da Vitali Kutuzov, ex giocatore di Milan, Bari e Sampdoria, che era tra i fortunati in campo. Il centravanti dell'Arsenal, che ha fatto le giovanili nel Milan e che viene spesso in Italia per trovare ifratelli Willy e Catilina, ha infatti organizzato una partita 7 vs 7 in un centro sportivo di Gallarate, in provincia di Varese.