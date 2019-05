Ba su Bakayoko: "Quanti giocatori più forti di lui puoi trovare a prezzi abbordabili?"

Ibrahim Ba, ex giocatore rossonero, ha parlato così del riscatto di Bakayoko ai microfoni del Corriere della Sera (ed. Milano): "La sua permanenza dipenderà oltreché dalla volontà del giocatore, pure da quella del club. Mi sembra strano che ora si obietti sull’entità della cifra: quando l’estate scorsa era stata fissata dagli inglesi penso che fosse concordata. Parliamo prima dell’aspetto tecnico. Dopo che non aveva svolto la preparazione con la squadra e aveva bisogno di tempo per inserirsi nel campionato italiano, ha dimostrato di poter essere importante per il Milan. A livello sportivo si è rivelato affidabile, per il resto può capitare di arrivare in ritardo a un allenamento. Quanti giocatori più forti di lui puoi trovare a prezzi abbordabili? Sento parlare di Sensi, ma se costa 25 milioni e magari nemmeno diventa titolare tanto vale puntare su chi hai già in casa".