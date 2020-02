Tiemouè Bakayoko, ex centrocampista del Milan, è rimasto molto legato ai colori rossoneri, come testimonia una story sul proprio profilo di Instagram, in cui il francese mostra la propria visuale dal primo anello rosso, da cui ha assistito ieri sera al derby di Milano. Baka ha poi lasciato San Siro in compagnia di Kessie e Bennacer.