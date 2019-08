Bakayoko non rientra nei piani del Chelsea, c’è l’ok di Lampard alla sua cessione

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’ il destino di Bakayoko sarebbe lontano da Stamford Bridge. Il quotidiano inglese racconta che Lampard in persona avrebbe comunicato all’ex rossonero di non fare parte del suo progetto tecnico, e di sentirsi dunque libero di cercarsi una nuova sistemazione. Sulle sue tracce ci sono il Galatasaray e sopratutto il Monaco, che lo riporterebbe volentieri in prestito in Ligue 1. Il centrocampista francese ha tempo fino al 2 Settembre per scegliere dove andare a giocare nella prossima stagione.