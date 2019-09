Mario Balotelli, tornato in Italia dopo 3 anni e mezzo d'assenza, da quel 14 maggio 2016 in cui vestiva ancora i colori rossoneri, non è riuscito né a trovare il gol, né ad impedire che il suo Brescia soccombesse alla rimonta bianconera. SuperMario non segna in Serie A dal 22 settembre 2015.