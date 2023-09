Balotelli sul Milan: "La reazione dopo il 5-1 nel derby non è stata scontata"

Intervenuto a TvPlay.it, l'ex attaccante rossonero Mario Balotelli ha commentato così la sconfitta del Milan nel derby: "Com’è perdere un derby? Ho perso un derby 1-0. E’ molto brutto. La reazione del Milan dopo il 5-1 non è stata scontata. Ha avuto una bella risposta. Inzaghi? Non lo conosco bene. Mi sta simpatico. Io all’Inter per fare il quarto attaccante? Gioco all’Adana sto bene qua”.