Banana contro Aubameyang: Daspo di 4 anni per il tifoso dell'Arsenal

Arsenal-Tottenham del 2 dicembre è stata caratterizzata da un brutto episodio di razzismo: dopo il gol di Aubemayang una banana era volata in campo proprio in direzione del numero 14 dei Gunners. Dopo 16 giorni è arrivata la condanna per Averof Panteli, autista 57enne che ha ammesso di aver lanciato la banana sul terreno di gioco. L'uomo ha detto di non aver avuto alcun intento razzista, ma il giudice della Highbury Corner Magistrates' Court di Londra - riporta SportMediaset - non gli ha creduto e ha rilevato "un elemento razziale" nel suo comportamento, che gli è costato 500 sterline di multa e ben quattro anni lontano dagli stadi.