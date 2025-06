Barbara Berlusconi sul Milan: "Sono fiduciosa per la prossima stagione"

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Barbara Berlusconi ha raccontato come suo papà Silvio le ha chiesto di entrare nel Milan come dirigente: "Con un sorriso e con queste esatte parole, che ricordo come fosse ieri: 'Hai il cuore rossonero, ora ho bisogno che tu ci metta anche la testa'. È stato un passaggio naturale, come se avessimo sempre saputo che prima o poi avremmo condiviso anche questo. Mio papà ha lasciato al Milan una filosofia di gioco, un'identità vincente, un modo di stare in campo che ha cambiato la storia. Ma soprattutto ha lasciato un'eredità emotiva: il Milan del cuore. Come vivo lo sprofondo sportivo del Milan? Mi spiace molto, ma sono fiduciosa per la prossima stagione".

La figlia dell'ex presidente rossonero ha poi parlato dei famosi pranzi di famiglia che andavano in scena ad Arcore ogni lunedì: "Era un momento sacro. Ognuno raccontava la sua settimana, lui ascoltava, interveniva, a volte scherzava, altre dava consigli, decideva. Si parlava di politica, progetti aziendali ma, spesso, gran parte del pranzo era dedicata al Milan. Con lui parlavo tantissimo di pallone".