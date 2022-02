Bellanova è l'oro di Cagliari, sarà riscattato per 500mila euro: vale già 10 milioni

Raoul Bellanova, l'oro di Cagliari. Come scrive questa mattina L'Unione Sarda il Cagliari si gode il talento del giovane terzino destro arrivato in prestito dal Bordeaux (e di scuola Milan). La sua crescita è sotto gli occhi di tutti: il club sardo al termine della stagione potrà riscattarlo dal club francese per 500.000 euro, ma il suo valore è cresciuto esponenzialmente: adesso - scrive il quotidiano sardo - vale almeno 10 milioni.