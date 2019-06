Benevento, club indeciso per la panchina: Inzaghi ora il favorito

Sulle pagine de Il Mattino si parla della panchina del Benevento, con i Sanniti alla ricerca di un allenatore dopo l'addio di Bucchi. Torna di moda Simone Inzaghi: c'è stato un incontro lampo in un ristorante a Napoli, Vigorito gli avrebbe offerto un biennale. L'ex Bologna fa scendere le quotazioni di Italiano per la panchina. Al momento Inzaghi, come detto, è in pole. Non è escluso che nelle prossimo ore ci siano altri contatti con altri tecnici come Moreno Longo e Alessio Dionisi.