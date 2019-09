Benevento, Foggia: “Inzaghi ha sempre voglia di vincere, questa è la sua forza”

In diretta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento: “Filippo Inzaghi vuole vincere ancora, è questa la sua forza, non si accontenta mai, ha dimenticato il passato da calciatore e vuole dimostrare di valere tanto come allenatore. Inzaghi è un allenatore molto preparato, con uno staff molto importante, come allenatore è uno che non molla nulla, sia durante la settimana che durante la partita".