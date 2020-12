Come riporta tuttomercatoweb.com, la permanenza a Firenze di Patrick Cutrone ha le ore contate e quella di ieri sera potrebbe essere stata l'ultima in viola per l'attaccante di scuola Milan, ma ora di proprietà del Wolverhampton. Il Benevento avrebbe manifestato un forte interesse per l'attaccante, già pilastro dell'Under 21 azzurra.