Benfica, Rui Costa verso l'Inter: "Gara speciale per me. Sono milanista e fiorentino"

Il presidente del Benfica Manuel Rui Costa, ex giocatore del Milan, ha parlato da Milano in vista della sfida di questa sera contro l'Inter. Questo il suo pensiero all'ingresso della delegazione portoghese al pranzo UEFA: "Se è una gara speciale per me visto il mio passato al Milan? Ho vissuto 12 anni in Italia, se mi chiedi se sono partite speciali dico certamente di sì. Ho giocato nell'altra squadra della città poi... per me comunque non è una rivincita o una squadra che odio, ho rispettato sempre tutti ma evidentemente sono fiorentino e milanista" riporta tuttomercatoweb.com.