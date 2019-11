Beretta sul Milan: "Ci sono delle difficoltà, poi giocare a San Siro non è facile"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex coordinatore del settore giovanile del Milan, Mario Beretta, ha commentato così il momento dei rossoneri: "Ha cominciato un allenatore che ha grandi qualità e sa lavorare al meglio come Giampaolo e anche Pioli ha le stesse qualità. Ma ci sono delle difficoltà. Se entrambi fanno fatica non è colpa dell’allenatore. Magari c’è qualche difficoltà per come è stata assemblata la squadra oppure alcuni giovani devono adattarsi. Poi giocare a San Siro non è facile. E comunque contro la Lazio nella prima ora di gioco non meritava di perdere".