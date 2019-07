Berlusconi: "Suso è il miglior giocatore del Milan, ha tutto per essere un trequartista straordinario. Su Modric..."

Silvio Berlusconi, ex numero uno del Milan, ha parlato così ieri ad un evento del suo Monza a Lugano, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Suso è il miglior giocatore del Milan, ha tutto per essere un trequartista straordinario, salta l’uomo una, due, tre volte. E poi ha tiro. Da esterno non può mettere in atto queste doti. E non mi sembra che i suoi cross siano mai stati raccolti dalla punta per far gol. Il modulo vincente è il 4-3-1-2. Modric? È un ottimo giocatore ma dipende da tante cose. Io ho l’orgoglio di avere portato al Milan tanti Palloni d’oro, l’ultimo Kakà. Al Monza porteremo chi vincerà il Pallone di Rame".