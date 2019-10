Bertolacci: "Ho avuto tante richieste, la scorsa stagione al Milan è stata difficile"

Andrea Bertolacci, nuovo calciatore della Sampdoria, ha parlato della scelta al sito ufficiale del club blucerchiato: "Ho avuto tante richieste, ma avevo voglia di scegliere la migliore. La Samp è la squadra che mi ha voluto più di tutte le altre e soprattutto è la piazza ideale per rilanciarmi. Quest'anno per me sarà importante perché ho voglia di far vedere il calciatore che sono. L'ultima al Milan è stata una stagione difficile per tanti aspetti: l'allenatore e la società volevano tenermi a tutti i costi, quindi il giocare poco è stato difficile. Ma mi è servito dal punto di vista dell'esperienza, mi ha formato sotto il profilo umano e caratteriale".