Bianchi ricorda: "Rivera è stato il più grande uomo assist che abbia mai visto"

vedi letture

Ottavio Bianchi, ex giocatore che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1973-1974, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Gianni Rivera, suo ex compagno di squadra in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: "Con lui al Milan sono stato solo 14 partite.

Gianni era elegante, lo stile in persona, il più grande uomo assist che abbia mai visto. Però non poteva essere uomo squadra, nel senso in cui lo erano Di Stefano o Cruijff. Rivera, secondo me, è stato l’esempio classico del grandissimo giocatore finisseur".