Bierhoff: "Milan fuori dall'EL? Ne parlavo con Klopp: o Champions o nulla"

In merito all'esclusione del Milan dalla prossima Europa League, l'ex rossonero Oliver Bierhoff ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "L’Europa League costa energie, se non arrivi fino alla finale non c’è un ritorno economico consistente. Si può ricostruire in pace, senza affaticamenti, e si può puntare alla qualificazione in Champions con più forze. Quindi da questo punto di vista può trasformarsi in un vantaggio. Ne parlavo anche con Jürgen Klopp: pure lui è dell’idea che 'o la Champions o niente'. Nel caso del Milan, con tutta la sua storia, conta soltanto la Champions".