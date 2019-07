Bierhoff su Maldini e Boban: "Paolo e Zvone sono diversi ma insieme hanno una grande forza"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha commentato così la coppia Maldini-Boban alla guida del Milan: "Sono una bella coppia perché sono diversi. Anche quando eravamo calciatori, Zvone era sempre deciso, quasi aggressivo nelle sue opinioni, aveva un forte coraggio nell’esprimere le sue idee. Paolo invece usava la maturità come qualità principale, meno parole però mostrava i fatti, era un faro per tutti, come esempio. In qualsiasi club servono persone che capiscano di calcio, come loro. Che mettano la faccia e rappresentino l’identità della squadra. Inoltre sono abituati a convivere con le pressioni, come hanno sempre dovuto fare in carriera, anche nel saper prendere delle decisioni importanti. Paolo e Zvone sono diversi ma insieme hanno una grande forza. Anche per quanto riguarda l’aspetto sportivo: se sei un giocatore e ti chiamano due tipi così, li ascolti per forza".