Bierhoff sul ko di Leverkusen: "Il Milan non mi è dispiaciuto nella ripresa, sarebbe stato più giusto un pareggio"

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la sconfitta del Milan in Champions League in casa del Bayer Leverkusen: "Il Milan non mi è dispiaciuto. Soprattutto nella ripresa. Alla fine credo che sarebbe stato più giusto un pareggio. Almeno un pareggio... La formazione di Xabi Alonso ha vinto la scorsa Bundesliga con grande distacco e sabato ha pareggiato a Monaco con il Bayern. Ci sta avere delle difficoltà se ti trovi di fronte una squadra più rodata, che fa un gran possesso e ha giocatori di qualità.

Nella prima frazione il Milan è stato un po’ troppo attento e timoroso. Doveva sfruttare di più il contropiede perché gli spazi c’erano. Pur costretto a stare con il baricentro più basso del solito dal pressing e dal palleggio avversario, secondo me c’era la possibilità di creare maggiori pericoli. Cosa manca alla formazione di Fonseca? Un po’ di creatività e di idee in attacco. Il mio Milan era una squadra di campioni che vinceva e divertiva con il gioco. Questo è un gruppo diverso, ma sicuramente organizzato e ha un’idea di gioco che nella ripresa con il Bayer si è vista".