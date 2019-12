Kevin-Prince Boateng, ex rossonero attualmente alla Fiorentina, ospite a Vicenza per una raccolta fondi per Venezia ha aperto ad un eventuale approdo al club biancorosso: "Se andate in A firmo subito, in B un po' meno. - Riporta Sportmediaset.it - Un po' di rispetto per Prince. Qui vedo gente con il cuore, che è raro trovare in altre piazze. Godetevi il primato".