Bologna, Mihajlovic felice: "La società ha un progetto ambizioso"

Fresco di rinnovo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: "Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati".