Bologna, Mihajlovic si è presentato a sorpresa al centro sportivo per il primo allenamento

Al rientro a Casteldebole, il Bologna si è ritrovato oggi per i primi test atletici e per una prima sessione di allenamento. Con una grande sorpresa per tutti i rossoblù: al centro tecnico Niccolò Galli si è presentato anche il mister Sinisa Mihajlovic che ha radunato i ragazzi per un discorso prima dell’ingresso in campo. Il tecnico ha poi seguito l’allenamento da bordo campo.