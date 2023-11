Bonaventura a San Siro da ex: i suoi numeri in questa stagione sono da record

Giacomo Bonaventura, che con il Milan ha disputato 155 partite e segnato 30 gol in Serie A, ha già realizzato cinque reti in questa stagione, eguagliando il bottino delle 30 partite nello scorso campionato. L’ultima stagione in cui il centrocampista viola ha fatto meglio risale al 2017/18, quando realizzò otto reti nella competizione con i rossoneri.

La statistica della Lega Serie A mette l'attenzione sull'ex della partita, Giacomo Bonaventura, che in questa stagione è in forma smagliante e oltre agli impressionanti numeri di cui sopra, è persino riuscito a conquistarsi la convocazione in nazionale.