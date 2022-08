Bonaventura compie gli anni: i suoi numeri con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi compie gli anni Giacomo Bonaventura, calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi rossoneri specialmente in anni bui per il Milan. L'attuale giocatore della Fiorentina ha giocato in rossonero ben 6 stagioni in cui ha collezionato 184 presenze complessive. In queste partite, Jack ha trovato il gol 35 volte e l'assist 30.