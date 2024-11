Bonaventura ricorda l'addio al Milan: "Non me ne volevo andare da San Siro. Quello stadio..."

Giacomo Bonaventura ha lasciato un grande ricordo di sè al Milan. Un talento che si è espresso al meglio in rossonero ma che probabilmente ha raccolto molto meno di quanto meritato a causa delle condizioni molto difficili in cui il club di via Aldo Rossi versava in quegli anni, sia a livello sportivo che a livello di gestione. Dopo l'esperienza alla Fiorentina, oggi il centrocampista marchigiano gioca in Arabia ma non si è dimenticato del Diavolo di cui ha parlato in un'intervista alla Rivista Undici.

Le parole di Bonaventura sul suo addio al Milan e al prato di San Siro, immortalato in una celebre immagine: "Sapevo che era la mia ultima volta, non me ne volevo andare da San Siro. Avrei voluto che quella partita non finisse mai. Sono cresciuto sognando di giocare a San Siro. Sono partito da un paesino delle Marche e ci sono arrivato. Quello stadio ti dà una carica che difficilmente trovi altrove, per quanto anche a Firenze ci fosse una grande atmosfera"