Bonaventura su Mihajlovic: "Il suo cuore era gigante ma aveva una corazza: quando ci entravi..."

Giacomo Bonaventura ha lasciato un grande ricordo di sè al Milan. Un talento che si è espresso al meglio in rossonero ma che probabilmente ha raccolto molto meno di quanto meritato a causa delle condizioni molto difficili in cui il club di via Aldo Rossi versava in quegli anni, sia a livello sportivo che a livello di gestione. Dopo l'esperienza alla Fiorentina, oggi il centrocampista marchigiano gioca in Arabia ma non si è dimenticato del Diavolo di cui ha parlato in un'intervista alla Rivista Undici.

Le parole di Jack Bonaventura in ricordo del mister Sinisa Mihajlovic: "Con lui ho avuto un grande rapporto ma che fatica per conquistarmelo! All'inizio ti appare come un duro e io volevo entrare nelle sue grazie. Mi ricordo una tournée in Cina. Faceva caldissimo e lui spingeva sulla preparazione. Ci faceva correre tantissimo e io avevo un problema a un polpaccio. Non volevo mollare, praticamente zoppicavo, non correvo, ma arrivai alla fine. Sinisa mi si avvicinò e mi fece i complimenti. Ecco, il suo cuore era gigante ma aveva una corazza. Quando ci entravi, avevi la sua fiducia totale".