Bonetti: "Milan, Bakayoko sarebbe un bel rinforzo"

Il Milan e la Roma al centro della chiacchierata con Dario Bonetti, ex difensore che ha vestito anche la maglia della Juve. "Se in rossonero torna Bakayoko è certamente un bel rinforzo - dice a TMW - ha forza e tecnica e sa abbinare le due fasi. Per quanto poi riguarda la competititvità del Milan e la possibilità di un approdo in Champions nel prossimo campionato è ancora presto per dirlo. La squadra va assemblata e non va dimenticato che il campionato a porte chiuse è stato un qualcosa di unico. Spero che Milan e Roma possano inserirsi in alto per dare battaglia alla Juve anche per rendere più competitiva la nostra serie A. Il fatto che i bianconeri siano usciti in Champions con la quinta della Francia significa che c'è bisogno di maggior competititvità".