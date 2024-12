Bonucci sul Milan: "Leonardo mi disse che con quel contratto non mi potevano tenere. Gli dissi che volevo o Real o Juve"

"In spogliatoio mi hanno accolto abbastanza bene, ho fatto un po' più di fatica con i sudamericani, che hanno un concetto di spogliatoio e famiglia molto radicato, ho dovuto spiegare per bene la cosa". Leonardo Bonucci ha commentato così ad Amazon Prime Video la sua seconda parentesi in bianconero, non trascurando nessun dettaglio.

Com'è nata l'idea di tornare alla Juventus?

"Ero talmente arrabbiato con quello che stava succedendo al Milan che Leonardo mi chiamò e mi disse: 'Con il contratto che hai, non ti possiamo tenere'. Mi avevano preso da 6 mesi... Io gli dissi: 'Ok, ci sono solo due squadre che voglio: una è il Real e l'altra è la Juve'. Ho sempre vissuto di sfide e quella per me era una grandissima sfida, quella è la benzina che ti tiene acceso".

Chi è stato il primo a chiamarla da Torino?

"Giorgio (Chiellini, ndr). Tolto il primo anno, che c'era ancora Buffon, dopo sono stato capitano e vice".