Borghi è sicuro: "Higuain arma in più del Milan. Ora che ha ha allontanato da sè la negatività, tornerà a essere determinante"

Claudio Borghi, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Gonzalo Higuain ai microfoni di Tuttosport: "Nel trionfo dei rossoneri contro la Spal è tornato, finalmente, a fare gol El Pipa Higuain. L'attesa di una sua rete decisiva è stata molto lunga, è vero. Ho letto anche di qualche dichiarazione dell'allenatore Gattuso circa l'eccessivo nervosismo dell'attaccante, nervosismo figlio di quel cartellino rossonero beccato nel match con la Juve. Io credo che un giocatore come Gonzalo, se è nelle migliori condizioni psicologiche, sia un'arma in più per il Milan e per qualsiasi altra squadra del mondo. Vedrete, adesso che Higuain ha allontanato da sè la negatività, tornerà a essere determinante. Il problema non è nè il Pipa, nè il Milan: il problema è il livello medio del calcio italiano. E' sotto gli occhi di tutti che si sia abbassato rispetto ai miei tempi. Credo che l'Inghilterra, con i milioni dei russi e degli sceicchi, e la Spagna vi abbiano rubato la scena".