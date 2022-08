Bosz: "Paquetà? Un giocatore da big ma il Lione lo è"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lucas Paquetà è uno dei pezzi pregiati del Lione e Peter Bosz sa bene che il brasiliano prima o poi potrebbe partire per tentare l'avventura in un grande club. Il tecnico ha dichiarato in conferenza: "La gente ovviamente parla molto di Lucas e lo capisco, perché ha giocato alla grande per gran parte della scorsa stagione. Certo, è un giocatore da grande squadra ma il Lione lo è. Ad inizio stagione si parla tanto di mercato, forse un po' meno in questo momento. Ora è con noi, si sta allenando bene. Finché sarà qui, lo impiegherò".