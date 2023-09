Brahim Diaz, con il Real totalizzati appena 38 minuti da inizio stagione

Brahim Diaz, trasferitosi quest'estate dal Milan al Real Madrid, ha totalizzato solamente 38 minuti da inizio stagione con la maglia dei Blancos. Che per Brahim, che al Milan era in prestito e non è stato riscattato, fosse più difficile trovare spazio rispetto a quando giocava con i colori rossoneri sembrava abbastanza scontato, ma il trequartista è tra i giocatori più preziosi al mondo che ancora non hanno giocato almeno l'equivalente di una partita completa.