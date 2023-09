Brahim Diaz, contro il Las Palmas primo gol con il Real Madrid

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 16:40 Gli ex

Ieri sera durante Real Madrid-Las Palmas, match di Liga valevole per la 7^ giornata di campionato, è tornato a segnare al "Santiago Bernabeu", Brahim Diaz: gioia incontenibile per l'ex Milan, che finora non aveva trovato grande spazio nelle scelte di formazione di Carlo Ancelotti.