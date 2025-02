Brahim Diaz fa 100 col Real Madrid: "Un onore raggiungerle con la maglia più bella del mondo"

vedi letture

Il Real Madrid espugna l'Anoeta con un super gol griffato Endrick (19') e si aggiudica il primo dei due round previsti con la Real Sociedad in semifinale di Copa del Rey. Tra i protagonisti a prendere parola nel post-vittoria per 1-0 anche Brahim Diaz, trequartista ex Milan ai microfoni di Real Madrid TV: "Giocare qui (in casa della Real Sociedad, ndr) è sempre difficile, abbiamo vinto e non è stato facile. Nonostante tutto, abbiamo fatto una grande partita".

Buona dinamica: "Sì, bisogna continuare così perché questo è il miglior club del mondo, fai clic nel momento giusto e saremo pronti a lottare per tutto. Vogliamo vincere tutti i titoli". Le sue 100 partite con il Madrid: "È un onore raggiungere le 100 partite con la maglia più bella del mondo... Mi vengono i brividi, è qualcosa di unico, sono molto emozionato e contento. Il Madrid è grandezza in tutti i sensi. È un orgoglio".

Nel post-partita è intervenuto anche Carlo Ancelotti, tecnico delle merengues, ai microfoni di MARCA per commentare la forma della squadra: "La squadra sta molto bene, abbiamo fatto dei cambi, ma la squadra ha mantenuto la solidità, è stata compatta, solidale... Credo che stiamo facendo bene nonostante i cambiamenti che abbiamo avuto. Endrick ha dato molto, ha segnato un gol fantastico, Arda ha lavorato molto bene nella sua posizione, dal punto di vista difensivo".

Il risultato

Real Sociedad - Real Madrid 0-1

19' Endrick

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez; Barrene, Kubo y Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Asencio, Rudiger, Tchouaméni, Fran García; Camavinga, Ceballos, Güler, Bellingham; Endrick, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Martedì 25 febbraio

Barcellona - Atletico Madrid 4-4

Mercoledì 26 febbraio

Real Sociedad - Real Madrid 0-1

Ritorno

Martedì 1 aprile

Atletico Madrid - Barcellona

Mercoledì 2 aprile

Real Madrid - Real Sociedad