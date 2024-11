Brahim scatenato col Marocco: doppietta in tre minuti e quarto gol in 7 partite

Una serata da incorniciare per Brahim Diaz. L'ex Milan, da un anno a questa parte tornato al Real Madrid, si è levato in cattedra come assoluto protagonista del match di questa sera, tra Gabon e Marocco, valido la quinta giornata di qualificazione alla Coppa d'Africa 2025. Il giocatore di Ancelotti infatti ha segnato due gol nel primo tempo, per poi essere levato dal campo al 62° minuto per fare spazio a Aboukhal, con la partita terminata 5-1.

Una furia

Con la maglia numero 10 indosso, l'ex rossonero ha rubato l'occhio e fatto sobbalzare i tifosi dalle sedie per la doppietta siglata in appena tre minuti (tra 20° e 23° minuto), dopo che il Gabon di Aubameyang era passato in vantaggio con Bouanga (4') e il momentaneo pari di Harkass. Chiude meravigliosamente il Marocco con altri due gol per infiocchettare il 5-1 finale nel segno di En-Nesyri (81') e Saibari al 90'.

Il Marocco esulta doppiamente, avendo già conquistato il passaggio al turno successivo della competizione e potendosi godere un Brahim Diaz così on fire: 4 gol e 2 assist in 7 partite disputate per i Leoni dell'Atlante.