Braida esalta Ibra: "Trascina e aiuta tutti, sarà ancora decisivo. Dove lo trovi un altro così?"

L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "E poi c’è Ibrahimovic che pur avendo 40 anni è determinante, anche se a volte si muove poco. Trascina e aiuta tutti. Sarà ancora decisivo. Dove lo trovi un altro così? Finché parla a suon di gol e ha fiato, meglio tenerlo. La filosofia di Elliott sui giovani da valorizzare la trovo positiva, ma giovane non è necessariamente sinonimo di bravura, è solo un dato anagrafico. Vale lo stesso principio anche per i meno giovani. È semplicemente questione di ciò che ti serve. Per raggiungere gli obiettivi, so che devo farlo con diverse strade. Non ce n’è una sola".